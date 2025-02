Gazacontinua tour di Rubio | oggi a Riad

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.51 Continua la missione in Medio Oriente del Segretario di Stato Usa: dopo l'incontro di ieri con il premier Netanyahu, ha lasciato Israele diretto in Arabia Saudita. Aincontrerà i leader sauditi per parlare di Gaza, ma anche- riferiscono la Reuters e il quotidiano russo Kommersant- funzionari di Mosca, in vista di un'apertura di dialogo sulla situazione ucraina. Dopo l'Arabia Saudita,andrà negli Emirati Arabi Uniti.