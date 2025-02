Lanotiziagiornale.it - Gaza, in Israele esplode la protesta dei familiari degli ostaggi contro Netanyahu: “Fatto troppo poco per salvare i prigionieri ancora in mano ad Hamas”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Le famiglie delle persone rapite dal movimento palestinesenella Striscia die i loro sostenitori hanno marciato dalla residenza del primo ministro Benjaminnel centro di Gerusalemme fino al parlamento, mentre in tutto il Paese si sono svolte altre proteste per celebrare i 500 giorni di prigionia. “Il 500° giorno non è diverso dal resto dei giorni che abbiamo sopportato”, ha detto alla folla a Gerusalemme Makabit Mayer, zia dei gemelli Ziv e Gali Berman, 26 anni, tenuti ino.“Ci auguriamo che questo incubo finisca presto”, ha aggiunto. Mayer ha anche invitato il pubblico a unirsi alla sua causa: “Per favore, aiutateci, popolo di, a scendere in piazza in massa, a sostenere (gli) e a gridare insieme a noi le loro grida messe a tacere”., inladei: “perinad”Secondo una dichiarazione pubblicata dal Forum per le famiglie rapite e scomparse, lunedì le famiglie sono state invitate a osservare un digiuno di 500 minuti, ovvero otto ore, per ricordare i 500 giorni in cui i loro cari sono stati trattenuti a