Ilgiorno.it - Gatti pronti a conquistare Milano

Una leggenda narra che iprima o poi conquisteranno il mondo, che i piani per l’invasione siano già stati messi a puntino e che sia ormai solo una questione di tempo. I più avveduti, che hanno avuto per ignote ragioni accesso ai bunker segreti dove sono conservati questi piani militari, ci stanno mettendo in guardia da tempo: non fatevi abbindolare dal loro carattere sornione, “vellutato” e a volte annoiato. È solo una raffinata tecnica per illuderci che siano animali mansueti, manipolabili, quando in realtà non c’è un felino in duemila anni di storia che si sia fatto comandare da un umano. Che siano in realtà guerrieri temibili e ben addestrati come una squadra da sbarco ce ne rendiamo conto quando li cogliamo, a loro insaputa, dare la caccia a un topo o salire in verticale su un albero.