Juventusnews24.com - Gatti a Dazn: «Abbiamo buttato via troppi punti, questa vittoria deve darci qualcosa in più. Alla Juve non ti puoi accontentare del quarto posto»

di RedazionentusNews24ha parlato così ai microfoni didopoInter: tutte le dichiarazioni del difensore bianconeroFedericoha parlato dopo il fischio finale diInter, match valido per la 25esima giornata di Serie A, ai microfoni diPIU’ IMPORTANTE DI TUTTE – «Quello non penso, è un risultato che a me e a noiin più.via, è un risultato che ci lascia del rammarico. Ma la stagione è ancora lunga».VERANTUS – «La stagione è lunga, nonaccontentarti per un. Ci sono tante competizioni in palio e dobbiamo arrivare in fondo a tutte».PROSSIME GARE – «Mercoledì partita troppo importante, dobbiamo andare là mettendo tutte le energie possibili. Dobbiamo passare il turno a tutti i costi»•COSA HA DETTO A CONCEICAO DOPO IL GOL – «Non avevo le forze per parlare, ero distrutto, l’ho abbracciato e basta».