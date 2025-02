Ilnapolista.it - Gasperini: «Sono contro il Var a chiamata, ci sono già troppi arbitri. Vanno invece punite severamente le simulazioni»

Dopo la sconfitta 2-1 all’andatail Club Brugge (con un rigore piuttosto sospetto), l’Atalanta di Gian Pierosi prepara domani ad affrontare il ritorno dei playoff. Di seguito, le parole del tecnico a Sky Sport.: «il Var a, cigiàle»Siete ancora avvelenati per il rigore dell’andata o non ci pensate più?«Ormai è così. È stato ampiamente documentato e non possiamo più pensare all’episodio. Domani dovremo superare tutto».La buona notizia è chestati convocati Kolasinac e Lookman, ma Hien rischia di non esserci.«È così. Partite ravvicinate ci portano a questo, ma ne recuperiamo due».Il turnoveril Cagliari quanto è servito?«Citanti giocatori che hanno giocato tanto nelle 38 gare.