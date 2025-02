Bergamonews.it - Gasperini recupera i pezzi grossi: “Kolasinac dall’inizio, Lookman dalla panchina. Ma perdiamo Hien”

Bergamo. Trasformare la rabbia in energia e metterla in campo. La missione dell’Atalanta è questa, dopo il nervosismo emerso nella gara d’andata contro il Club Brugge e dovuto al rigore parecchio discusso che ha indirizzato la gara in favore dei nerazzurri. Gian Pieronella conferenza stampa della vigilia del match del Gewiss Stadium suona la carica ai suoi, facendo leva soprattutto suE al suo fianco Davide Zappacosta, ormai imprescindibile sulla corsia mancina, dove da tempo ha spodestato Matteo Ruggeri: dopo il turno di riposo che gli è stato concesso contro il Cagliari, condiviso tra gli altri con Ederson, De Roon e Djimsiti (anche se alcuni sono subentrati), tornerà a sinistra come al solito. Ci sarà anchenell’undici titolare, mentrepartirà