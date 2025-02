Unlimitednews.it - Gasperini “Basta pensare al rigore di Bruges, c’è da vincere”

BERGAMO (ITALPRESS) – “Lookman e Kolasinac hanno recuperato, sono convocati. Probabilmente perdiamo Hien. Dobbiamo fare una partita migliore rispetto all’andata, nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni per andare in vantaggio, globalmente dobbiamo fare una partita due scalini su”. E’ quello che Gian Pierochiede alla sua Atalanta alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Champions contro il. “Suldell’andata abbiamo detto ampiamente tutto, il risultato è questo e dobbiamo cercare dila partita. Quel che è accaduto all’andata, sotto il profilo del risultato, è stato ampiamente documentato. Non faremo noi leva su quest’aspetto”, assicura, che confida nella spinta del Gewiss Stadium. “Tutto è importante, il pubblico incide e può essere sotto molti aspetti determinante, ma noi dobbiamo fare un’ottima gara.