Garvan Acoustic: dove la scienza del suono incontra il design

DIFFUSORI ACUSTICI che arredano e diventano oggetti ditrasformando la passione per ilin un’azienda di nicchia in grado di "arredare" le cabine di uno yacht Ferretti, gli stand della Ducati, hotel 5 stelle nel mondo e tantissime abitazioni private. Una parabola fuori dal comune quella delladi Faenza (Ravenna) una piccola impresa che presidia una nicchia di grande interesse in maniera assolutamente innovativa. A partire dall’idea che il diffusore, la vecchia "cassa" da stereo, possa diventare un oggetto di; ed essendo nata nella città della ceramica, avere un rivestimento fatto proprio di quel materiale per cui Faenza è famosa nel mondo è stata un’idea vincente.è nata nel 2005 per iniziativa di Andrea Martelli e Roberto Gaudenzi (nella foto in alto), due tecnici elettronici con la passione della musica nel sangue e un’idea guida: creare dei diffusori non solo in grado di emettere suoni di qualità ma anche belli ed esteticamente inseribili all’interno dell’arredamento di casa.