Gara di fair play tra Amadeus e Carlo Conti ci pensa Lucio Presta a sganciare la bomba | Ama è mal consigliato specie in casa

Grandetra? Cia calare l’asso e a rovinare (si fa per dire) la festa buonista dei complimenti reciproci tra i due. Inutile negarselo del resto: sia prima, che durante, che nel dopo appena cominciato, tutti hannoto, e non solo parlando di ascolti, al confronto tra. O meglio tra le loro rispettive confezioni della kermesse. Quando si parlava di Auditel, di artisti selezionati, di brani bocciati e/o recuperati dopo esclusioni eccellenti (vedi la canzone di Cristicchi esclusa anni prima da Ama e invece proposta in– e con che successo! – nell’edizione del nuovo direttore artistico appena conclusa). Così, la domanda rimasta inevasa nel fiume di interviste pre e post serata, nella prima intervista del dopo-Sanremo 2025, curiosamente concessa a Le Iene, così come quella rilasciata a Fabio Fazio prima che tutto cominciasse, sulla Nove,scioglie la prognosi e stilando un sommario bilancio al netto del lustro festivaliero del suo predecessore siglato da indiscutibili successi, alla domanda dalle cento pistole su un loro presunto contatto durante la maratona tv, il conduttore ha confermato: “Sì, ci siamo messaggiati prima e durante“.