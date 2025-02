361magazine.com - “Game Of Thrones” arriva in chiaro: dove vedere la serie

In onda da domaniDa domani, 18 febbraio, ogni martedì alle 21.15, Cielo trasmetteràOf, la celebreHBO che ha ridefinito il genere fantasy in TV. Con due episodi a settimana, gli spettatori potranno immergersi nuovamente nelle epiche vicende di Westeros ed Essos.Creata da David Benioff e D. B. Weiss con la supervisione di George R. R. Martin,Ofè diventata una pietra miliare della serialità moderna, grazie a una trama avvincente, personaggi carismatici e continui colpi di scena.Un cast stellare, con attori del calibro di Sean Bean, Emilia Clarke, Peter Dinklage e Lena Headey, dà vita alle ambizioni e ai conflitti delle nobili casate in lotta per il Trono di Spade. Mentre intrighi, alleanze e tradimenti sconvolgono i Sette Regni, oltre la Barriera oscure minacce si preparano a cambiare il destino di tutti.