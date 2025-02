Ilgiorno.it - Gallarate, giocate da 200 mila euro al giorno in sale slot: sanzionati quattro gestori

Varese, 17 febbraio 2025 – Guardia di Finanza in azione in alcunedel Varesotto. L'attività svolta dalla Compagnia di(Varese) ha avuto inizio dallo sviluppo del piano voluto dal Comando Provinciale di Varese per verificare il rispetto delle normative antiriciclaggio e del gioco da parte delleanche a tutela dei giocatori e a contrasto della ludopatia. I finanzieri si sono concentrati sull'utilizzo dei Pos scoprendo che in diverse occasioni idellesi erano fatti pagare con la carta consumazioni false dando poi il corrispettivo in contanti al cliente per continuare a giocare. La polizia economico-finanziaria ha individuato sportelli bancomat per il ritiro del contante, installati e funzionanti, direttamente all'interno di due dellecontrollate.