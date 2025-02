Ilgiorno.it - Galantuomini (e donne) a teatro. Così il cuore d’oro di Napoli mette in scena Eduardo a Milano

La commedia diDe Filippo sbarca alGuanella. A portare un pizzico diè la compagnia teatrale “Amici di Gastone”, nata per offrire un supporto alla “Casa di Gastone”, onlus che da tempo supporta le persone senza fissa dimora. Il prossimo 20 febbraiorà in“Uomo e Galantuomo” - una delle prime opere del celebre drammaturgo campano - e il ricavato dei biglietti sarà interamente devoluto a Safe Heart Odv, associazione che aiuta chi nel mondo non ha le risorse per accedere alle corrette cure sanitarie. È stato proprio grazie a questa onlus che nel 2021 è stato possibile effettuare il primo intervento aaperto in Burkina Faso. La partecipazione allo spettacolo è solo su prenotazione, con donazione entro domani (martedì 18 febbraio). La compagnia teatrale “Amici di Gastone” - composta interamente da artisti di origine napoletana - unisce recitazione e solidarietà: il loro obiettivo, infatti, è quello di far conoscere le commedie partenopee e di aiutare le persone i cui diritti spesso vengono calpestati.