Gabriella Farinon: «Posai per Playboy, ma in canottiera»

L’ex «signorina buonasera»: «Condussi un Festival in piena contestazione: Dario Fo era venuto a Sanremo per una “contro kermesse”, noi rischiammo di non andare in onda. Per un fotoromanzo feci arrabbiare la Rai».