Sport.quotidiano.net - Futsal. Il Versilia vince la seconda di fila. Il Massarosa ferma il Five to Five

Le versiliesi ancora protagoniste nei vari campionati didalla serie B alla C2 passando per il campionato femminile con le viareggine che sono state purtroppo sconfitte. Serie B. Contavare per allungare la classifica e così è stato fatto. Ilbatte la Sangiovannese, ultima, e centra lavittoria consecutiva. Nell’8-4 finale vanno a referto Bonelli 3, Bertoldi 2, Pitondo, De Angeli e Ciardelli. "Vittoria più sofferta del previsto con un po’ di tensione e poca cattiveria - commenta Matteo Paperini -. Comunque tre punti fondamentali". Classifica: X Martiri 38; Villafontana 30; Boca Livorno 27; Italgronda Prato 26; Bagnolo Balca Poggese e Mattagnese 24; Arpi Nova Campi,e Real Casalgrandese 21; Torrita 18; Sangiovannese 3. Giovanili. La Under 15 batte 11-0 ilPlay League con Under 15play League 11-0 Selis 4, Galleni 2, Colombo, Pretari, Lazzeri, Guardone e un autogol.