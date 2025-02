Ilrestodelcarlino.it - Furto in edicola, rintracciato il responsabile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Aveva saccheggiato la tabaccheria-di via dei Velini, portandosi via sigarette per un valore di 7mila euro, gratta e vinci per 4mila euro e mille euro in contanti. Ma le indagini dei carabinieri sono riuscite a seguirlo, individuarlo, denunciarlo e a far scattare per lui una misura cautelare per il, commesso in città il 16 marzo 2024. L’uomo nel frattempo, un albanese 44enne, era stato arrestato, e i militari lo hanno raggiunto nel carcere di Regina Coeli a Roma. Ilera stato messo a segno nella notte dai malviventi, che avevano scassinato la serranda esterna e la porta di ingresso della tabaccheria Monachesi, e in breve avevano portato via tutto quello che potevano. Ricevuta la denuncia, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Macerata hanno iniziato a esaminare le immagini delle telecamere nella zona e ad analizzare i dati del traffico telefonico e telematico.