Furti in casa, Campania sotto la media nazionale ma penultima per sicurezza delle abitazioni

Il furto inè il reato che suscita maggiore preoccupazione tra gli italiani. Secondo la terza edizione dell’Osservatorio sulladellaCensis-Verisure, realizzato con il supporto del Servizio analisi criminale del Ministero dell’Interno, il 48% della popolazione lo mette, infatti, al primo posto tra i reati che teme di subire.In questo scenario la regionepresenta una situazione piuttosto contenuta: con 8.967registrati nel 2023 e un tasso di 16,0ogni 10.000 abitanti, la regione si posiziona significativamente al didella, con 9,0 punti in meno rispetto al dato italiano. L’incremento del 10,5% rispetto al 2022 risulta sostanzialmente in linea con ladel 10,4%.Napoli: quinta città in italia per numero diIn linea con il trend, che vede le aree metropolitane come obiettivi privilegiati dei malintenzionati, Napoli concentra da sola quasi la metà dei casi registrati in