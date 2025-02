Lanazione.it - Fumo e paura sulla Modenese. Auto in fiamme

ieri pomeriggioviadove duesono andate completamente distrutte, dopo aver preso fuoco. Fortunatamente, nessuna delle persone che erano alla guida sono rimaste ferite, dal momento che sono riuscite ad allontanarsi tempestivamente. L’allarme è scattato ieri intorno alle 14. L’incendio è avvenuto in località Tani,strada statale 66. Sul posto sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Pistoia, sede centrale, è intervenuta per mettere in sicurezza la strada. Ancora da capire l’origine del rogo: le cause sono in corso di accertamento. Entrambe lesono andate completamente distrutte.