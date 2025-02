Ilgiorno.it - Fulvio, il nonno anti-compiti è già un eroe per tutti i bambini d’Italia

Robbiate (Lecco), 17 febbraio 2025 –è l’deie dei ragazzini di tutta Italia. Vuole salvarli dai troppidi scuola. E con loro vuole salvare anche i genitori e i nonni che li aiutano quando tornano a casa. Sta raccogliendo firme che presenterà poi in Senato, per chiedere una nuova legge, come del resto prevedono già molte circolari ministeriali, che però vengono spesso disattese. «Non sono contro ia casa, ma sono veramente troppi – spiega-. Gli alunni di oggi non hanno più una vita né tempo per giocare e divertirsi. Finiscono le lezioni alle 4 di pomeriggio, ma appena tornano a casa devono mettersi a studiate fino a sera».Fontana ha 64 anni e abita a Robbiate. Parla per esperienza, perché spesso aiuta a studiare sia Crystal, la sua nipote di 13 anni che frequenta le medie, sia Leonardo, il nipotino che di anni ne ha 8 e va alle elementari.