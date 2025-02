Formiche.net - Fuga da Pechino. Così i mercati abbandonano la nave cinese

Doveva essere l’anno della rinascita, del ritorno alla fiducia, della Cina di nuovo al centro del villaggio. E invece no, ventiquattro mesi di tentativi impacciati, quando non maldestri, non sono riusciti a convincere iche sì, investire sul Dragone ha ancora un senso. Da quando la pandemia è ufficialmente finita, il partito ce l’ha messa tutta per provare a risollevare la seconda economia globale dal pantano in cui è finita, dopo dieci anni di crisi immobiliare. Un taglio dei tassi per rimettere in sesto i consumi, una valanga di prestiti alle imprese del mattone (ultimo caso è Vanke, secondo solo a Evergrande e collassato sotto il peso di 50 miliardi di deficit) e svariate operazioni di consolidamento bancario.Eppure, qualcosa non ha funzionato e continua a non funzionare. Lo dicono i numeri.