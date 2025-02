Anteprima24.it - Frignano, tribunale dichiara incompatibile sindaco Santarpia: resta in carica fino a pronuncia definitiva

Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Napoli Nordl’incompatibilità di Lucioa ricoprire ladi, nel Casertano. Il collegio della prima sezione civile ha accolto il ricorso di quattro consiglieri d’opposizione (Aldo Simonelli, Vincenzo Mastroianni, Vincenzo Natale e Giovanna Alidorante). Ilè ritenutoai sensi del Tuel (art. 61 comma 1 bis): è fratello di Gaetano, rappresentante legale della Ge.te.t spa, società appaltatrice del servizio di tesoreria comunale a.Lucioè stato anche condannato al pagamento delle spese processuali, nella misura di 5.810 euro in favore dei ricorrenti e di altri 5.810 in favore della prefettura di Caserta.tuttavia ancora in, siccome l’ordinanza delnon è provvisoriamente esecutiva.