Anteprima24.it - Frignano, l’opposizione: “Il sindaco incompatibile è una vittoria di legalità”

Tempo di lettura: 2 minuti“La sentenza del Tribunale di Napoli Nord ha confermato quello che come opposizione denunciamo da anni: Lucio Santarpia non poteva ricoprire la carica didi. La giustizia ha fatto il suo corso, accertando l’incompatibilità con la carica e mettendo fine a questa pagina vergognosa per il nostro Comune” commentano i consiglieri di opposizione Giovanna Alidorante, Vincenzo Natale, Aldo Simonelli e Vincenzo Mastroianni.“L’articolo 61, comma 1-bis, del Testo Unico degli Enti Locali è chiaro: chi ha parenti fino al secondo grado che ricoprono il ruolo di appaltatori di servizi comunali non può essere. Eppure Santarpia ha ignorato la legge, ha falsamente dichiarato la propria compatibilità in Consiglio Comunale e per ciò è stato addirittura rinviato a giudizio per falso ai sensi dell’articolo 495 del Codice Penale, rischiando dai due ai sei anni di carcere.