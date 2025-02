Ilfoglio.it - Freestyle chess, e non sai mai bene come cominci

chess. Non un ossimoro, piuttosto una variante eterodossa degli scacchi: le regole generali e il movimento dei pezzi non cambiano, ma la loro disposizione cambia casualmente a ogni partita (salvo i pedoni sulla seconda traversa, gli alfieri su case di colore diverso e il re fra le due torri). E’ nota ancheChess960, dalle possibili combinazioni iniziali, o Fisher Random, dal suo ideatore, nientedimeno che Bobby Fischer. Oscar Wilde scriveva che la tradizione è un’innovazione ben riuscita, e ilchess ha tutta l’aria di esserlo. Non si tratta di puro diletto o di bizzarria, ma di spazzar via la preparazione teorica a inizio partita. Questo era l’intento di Fischer: conservare il gioco, ma impedire che in esso si riduca lo spazio della creatività e dell’intuito in favore del lavoro domestico.