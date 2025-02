Ilfattoquotidiano.it - Frédéric Olivieri è il nuovo Direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala “per due stagioni”. Ecco chi è

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

No, non sarà l’étoile Roberto Bolle a prendere in mano ildidel, come si vociferava da mesi. Sarà inveceilscelto, come annunciato dopo la riunione d’insediamento delconsiglio d’amministrazione del, con Fortunato Ortombinasovrintendente appena entrato in carica.La nomina di, attualedeldidell’Accademia, che comunque continuerà a mantenere in parallelo anche quest’incarico, giunge dopo che iluscente, Manuel Legris, lascia il suo incaricofine del mandato di sovrintendente di Dominique Meyer.La nota ufficiale diramata dal tempio internazionale della lirica, sinfonica e balletto di Milano recita: “Il maestroassumerà la direzione deldidelper duea partire dal primo marzo 2025.