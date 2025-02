Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia contro l’incremento dei biglietti bus a Bologna: ecco le misure che adotterà

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 17 febbraio 2025 – "Faremo ostruzionismo con oltre 200 ordini del giorno e una raccolta firme onlinel’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale e della sosta".d'Italia ha annunciato questa mattina in Comune lecheper dimostrare la propria "contrarierà al rincaro inappropriato emesso dal sindaco Matteo Lepore, ancor più in questa fase storica in cui è impossibile usare il mezzo privato o il bus a causa dei cantieri", annuncia Francesca Scarano, capogruppo Fdi in Comune. Una scelta, parla Scarano, "voluta ‘dall’alto’ e per niente condivisa dalle categorie e dallo stesso partito. La città è in una fase delicata, è un ossimoro che in quella che si professa l’area più progressistaaccada tutto questo", commenta. La giustificazione del sindaco Lepore Lepore "ha giustificato" il rialzo puntando "il ditoil governo, come fatto per ogni scelta del Comune", sottolinea Scarano, ricordando che "l’abbonamento non deve essere un’imposizione".