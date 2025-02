Metropolitanmagazine.it - Francesco Monte stava per sposare l’ex Cecilia Rodriguez che poi l’ha tradito in tv con Ignazio Moser

Durante l’esperienza sul trono di Uomini e Donne, al termine del suo percorsosceglieva la corteggiatrice napoletana (ed al tempo stesso ex tronista) Teresanna Pugliese con la quale avviava una relazione al di fuori del dating show. La storia si concludeva dopo due anni per incompatibilità di carattere. Lo stesso modello aveva raccontato nel corso di un’intervista di aver provato comunque ad andare avanti nonostante i litigi per via del forte sentimento che c’era tra di loro fino ad arrivare ad un punto di non ritorno. Successivamente,incontra, per opera di Adelaide De Martino sorella di Stefano che è stata il cupido della nuova coppia durante una vacanza a Formentera. Un colpo di fulmine che porta al primo bacio la sera stessa della loro conoscenza.