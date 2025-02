Oasport.it - Francesco Inzoli: “Donato mi ha dato tranquillità dopo la pubalgia. I consigli preziosi di Howe”

è stato ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e visibile sul canale Youtube di OA Sport. Il diciannovenne milanese, specialista di salto in lungo e velocità, è reduce da un incoraggiante inizio di stagione indoor e si appresta ad affrontare con fiducia i Campionati Italiani al coperto di Ancona.“Il bronzo europeo U18 nel lungo è stato la mia prima vera medaglia importante in una competizione internazionale. Il 2022 era stato un po’ particolare perché non ero riuscito a preparare troppo quegli Europei a causa di alcuni problemi fisici che avevano ostacolato la mia preparazione. Non ero assolutamente al 100%, avevo un problema al bicipite femorale che probabilmente era stato uno strappo tra dicembre 2021 e gennaio 2022, quindi non sono riuscito a fare la preparazione per la stagione.