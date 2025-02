Metropolitanmagazine.it - Francesco Facchinetti sbotta per i Modà penalizzati al Festival: lo sfogo contro i giornalisti a Sanremo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

sui social e difende idaidi. Il figlio di Roby, che è il manager del gruppo, ha spiegato quanto la settimana per Kekko sia stata dura vista la brutta caduta del frontman della band.Foto da Instragram, Storia sul profilo ufficiale diPer Kekko Silvestre non è stato unfacile, per via della brutta caduta avvenuta durante la kermesse. Il frontman dei, dopo la ferita alle costole, ha rischiato di doversi ritirare; la sala stampa ha inserito la nota band in basso nelle classifiche e Kekko, a tal proposito, si è sfogato sui social:“È stata una settimana durissima, forse la più dura della carriera, ma arrivare acon un Sansiro sold out e mollare alla prima difficoltà, sarebbe stato davvero poco rispettoso nei confronti di tutte quelle persone che ci stavano aspettando.