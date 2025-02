Ilrestodelcarlino.it - Frana a Vergato, chiusa la Porrettana in entrambe le direzioni: code e auto ferme

(Bologna), 17 febbraio 2025 -, in provincia di Bologna:temporaneamente la strada statale 64 "" inle. Il tratto interessato è all'altezza del chilometro 61,400, a. Si segnalano incolonnamenti e macchine. Regolamentazione del traffico "Il traffico, per i veicoli inferiori alle 3,5 tonnellate - fa sapere l'Anas - è al momento così regolato: Direzione Bologna: uscita al km 59,050, attraversamento del centro abitato di Pioppe e rientro sulla statale 64al km 62,800. Direzione Pistoia: uscita al km 62,800, attraversamento del centro abitato di Pioppe e rientro sulla statale 64al km 59,050." Deviazioni per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate In direzione Bologna: i veicoli vengono deviati al km 56,400 con rientro sulla stataleal km 75,800, dopo aver percorso la strada provinciale 24 fino a Ponte Locatello e la strada provinciale 325.