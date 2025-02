Abruzzo24ore.tv - Frana a Raiano: Tre massi si staccano dalla parete rocciosa, chiusa la strada

L'Aquila - Unaimprovvisa ha interrotto il traffico sulladi. Tresi sono staccatie hanno invaso la carreggiata. Una serie disi è staccatache sovrasta lastatale 5 nella zona di, in provincia de L'Aquila, interrompendo il traffico e creando seri problemi di sicurezza. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri, ha spinto le autorità a chiudere immediatamente il tratto interessato, al fine di consentire le operazioni di rimozione dei detriti e garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. I, di notevoli dimensioni, hanno travolto parte della carreggiata, causando il blocco del traffico e impedendo il passaggio in entrambe le direzioni. Fortunatamente, non si segnalano vittime o feriti, ma l'accaduto ha messo in evidenza la precarietà di alcune zone montuose, dove frane e smottamenti possono verificarsi senza preavviso.