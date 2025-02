Dayitalianews.com - Forte scossa di terremotom, di magnitudo 5.1, in provincia di Latina; Trenitalia sospende la circolazione tra Roma e Napoli. Ma è una fake news

Leggi su Dayitalianews.com

Terremoto a: falso allarme, nessunadi5.1Nella giornata di oggi, lunedì 17 febbraio, tra i cittadini disi è diffusa una voce allarmante riguardante un terremoto dicompresa tra 4.6 e 5.1. La notizia, veicolata attraverso un’immagine circolata rapidamente su WhatsApp, ha generato non poca preoccupazione, ma si è rivelata priva di fondamento.La diffusione del messaggioIl tam tam è partito in mattinata, intorno alle 8:11, orario indicato nell’immagine diffusa tramite la nota piattaforma di messaggistica. Numerosi cittadini hanno iniziato a condividere il presunto allarme, portando la falsa informazione a rimbalzare anche sui social network e a essere ripresa da alcune testate giornalistiche nazionali.Brutta sorpresa per i pendolariAnche i tanti pendolari sulla linea ferroviaria hanno subito forti disagi a causa del presunto terremoto.