Fondi abbandona un’auto rubata | tradito dalle videocamere

, 17 gennaio 2025- Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di, al termine di mirata attività d'indagine, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 39 anni di origine marocchina, domiciliato nella zona, già noto alle Forze di Polizia e in atto sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per il reato di ricettazione.Nello specifico, i Carabinieri di, a seguito di specifica attività d'indagine, attraverso la visione delle immagini registratetelecamere installate nell'area di interesse, hanno individuato l'indagato cheva su pubblica viavettura di cui era stato denunciato il furto lo scorso 31 gennaio, da parte di un uomo di 69 anni del posto.