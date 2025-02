Lanazione.it - Folgorato nella cabina . Gravissimo straniero. In migliaia senza luce

E’ entratoelettrica in via Cava ed è rimasto. Dramma ieri pomeriggio intorno alle 17 quandodi residenti sono rimasti al buio per quello che, inizialmente, poteva sembra un black out elettrico. In realtà, in molti si sono accorti di quello che stava accadendo perché hanno sentito l’odore acre, come di carne bruciata, e le urla strazianti provenire dalladell’Enel all’altezza del civico 67. E’ stato dato subito l’allarme ai vigili del fuoco che sono arrivati in pochi minuti dalla vicina caserma di via Paronese. La scena che i soccorritori si sono trovati davanti è stata agghiacciante: un uomo,sui 40 anni, era all’interno dellaelettrica dove si era intrufolato, forse, per rubare i fili di rame, e aveva delle gravi ferite. Gli stessi vigili del fuoco sono rimasti scioccati a causa del cattivo odore e dello stato in cui era ridotto l’uomo che continuava a gridare in maniera straziante a causa del dolore.