Foggiatoday.it - Foggia, titoli falsi per scalare le graduatore scolastiche: chiesto il rinvio a giudizio per i 24 indagati

Leggi su Foggiatoday.it

Avrebbero dichiarato il possesso di, requisiti di accesso o specializzazioni attenendo posizioni vantaggiose - e quindi supplenze annuali e incarichi - nelle graduatorie per l’insegnamento scolastico. Per questo motivo, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di