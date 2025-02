Ilfattoquotidiano.it - Flash mob in toga davanti alla Cassazione, poi l’assemblea al cinema: le iniziative dei magistrati a Roma nel giorno dello sciopero

Unmob sulla scalinata dellae poi un’assemblea pubblica alAdriano, proprio di fronte al Palazzaccio di piazza Cavour. Ecco il programma della manifestazione più importante che iitaliani terranno venerdì 27 febbraio,contro il ddl di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere: a organizzarla la giunta dell’Associazione nazionaledel distretto di, a cui si è accodata quella della Suprema Corte abbandonando l’originaria idea di tenere un’assemblea “al chiuso”, in Aula magna. In linea con la protesta già attuata all’inaugurazione dell’anno giudiziario, alle 10 giudici e pm si raduneranno di fronteindossando la, “su cui sarà ben visibile una coccarda tricolore, simbolo della difesa della Costituzione, di cui avranno in mano una copia”, si legge nel documento appena varato.