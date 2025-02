‘Fiumicino | Operazione Sex&Clean’ su Sky Crime

Leggi su Funweek.it

Domenica 23 febbraio alle ore 22:00 su Sky(e in streaming su NOW) va in onda Fiumicino:Sex&Clean. Il documentario racconta la straordinariadi polizia che ha svelato uno dei più vasti traffici di droga sintetica in Europa. Tutto inizia nel 2022 all’aeroporto Leonardo da Vinci quando la polizia giudiziaria intercetta un pacco sospetto. Da quel momento prende il via un’indagine senza precedenti che rivela l’esistenza di una vasta rete internazionale di traffico illegale, con ramificazioni che si estendono ben oltre i confini nazionali.Grazie a un’condotta con precisione millimetrica da diverse procure sul territorio italiano, le forze dell’ordine riescono a mettere a segno un colpo decisivo: sessanta arresti, settanta perquisizioni e più di 150 indagati.