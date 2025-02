Fiumicino e il nubifragio, cosa ci insegna

Leggi su Ilfaroonline.it

L’ultimoche ha colpitoha confermato due verità che, a prima vista, potrebbero sembrare in contraddizione, ma che in realtà raccontano una storia chiara sulla gestione del territorio.La prima riguarda il vincolo per alluvione imposto su alcune aree, una scelta che, alla luce di quanto accaduto, sembra francamente eccessiva. Nonostante i toni allarmistici con cui spesso anche noi media descriviamo questi eventi – “bomba d’acqua” è ormai un’espressione che ritorna puntualmente – ilnon ha creato situazioni di vero pericolo per la popolazione.Questo dimostra che la città, nel complesso, regge bene sotto il profilo della sicurezza idraulica, e che forse certe restrizioni imposte in passato andrebbero riviste con un approccio più razionale e basato su esperienze concrete, piuttosto che su valutazioni precauzionali eccessive.