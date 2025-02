Lanazione.it - Firenze, torna al cinema Paprika in versione 4k

, 17 febbraio 2025 - Amartedì 18 e mercoledì 19 febbraio alle ore 21 da Giunti Odeon viene proiettato. Sognando un sogno (4K in italiano). Il capolavoro di Satoshi Kon e dell’interod’animazione giapponesein sala in una nuova. Un nuovo evento speciale a Giunti Odeon, con la proiezione diuno dei capolavori di Satoshi Kon, chesul grande schermo in una nuova splendida4K. Appuntamento per tutti martedì 18 e mercoledì 19 febbraio (ore 21.00) per rivivere le emozioni di uno dei più grandi capolavori deld’animazione giapponese. Presentato in anteprima mondiale alla 63esima Mostra di Venezia nel 2006,è basato sull’omonimo romanzo di Yasutaka Tsutsui e rappresenta una pietra miliare nella storia dell’artetografica e dell’immaginario collettivo.