Lanazione.it - Firenze, inaugurato il nuovo Punto Digitale Facile della Caritas

, 17 febbraio 2025 - E’ statoufficialmente oggi ilservizio, attivo presso la sededi via Faentina 34 a. Si tratta del Pdf, ilche si propone di fornire un aiuto gratuito a tutti coloro che vi si rivolgono, per imparare ad usare meglio i propri apparecchi elettronici, dal computer al cellulare e per semplificare il proprio rapporto con la burocrazia, a partire da quella che caratterizza la Pubblica amministrazione. “Quello che inauguriamo oggi – spiega l’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo – è il numero 171 che apriamo in Toscana. Tanti sono infatti i Pdf attivi in ogni provincia e ogni areaToscana. Il nostro obiettivo è di favorire l’alfabetizzazionee consentire al maggiore numero di persone di raggiungere il livello di competenze base definito dal modello europeo.