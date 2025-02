Lanazione.it - Firenze, doppio concerto di Giuseppe Andaloro con l’Orchestra da Camera Fiorentina

, 17 febbraio 2025 - Uno dei brani più eseguiti dai pianisti di tutto il mondo, pagina brillante e ricca di lirismo del repertorio tardo-romantico. È con “per pianoforte n. 2 in do minore, op. 18” di Sergej Rachmaninov chetorna al fianco deldadiretta daLanzetta, domenica 23 e lunedì 24 febbraio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a. Allievo prediletto del leggendario Sergio Fiorentino, vincitore di importanti riconoscimenti tra cui il Premio Busoni,è tra i pianisti italiani più apprezzati a livello internazionale, capace di spaziare tra epoche e compositori diversi, con incursioni nel repertorio extra-colto. Ospite dei principali festival europei, americani e asiatici, ha all’attivo numerosi cd per Sony, Warner, Naxos e Fontec.