Screenworld.it - Firefly Wedding, quanto costa essere donna in Epoca Meiji?

Leggi su Screenworld.it

Nel panorama shojo contemporaneo,di Oreco Tachibana emerge come un’opera che intreccia incanti e anacronismi storici, dramma sentimentale e critica sociale, offrendo uno sguardo penetrante sulla condizione femminile nell’.La narrazione inizia con una frase provocatoria, uno sguardo al futuro della giovane protagonista:Unaè una risorsa in mano alla propria famiglia. Un oggetto di scambio o da dare in dono. In un matrimonio non ha alcuna voce in capitolo. Ciononostante, io ho scelto di innamorarmi di un uomo che non potevo amare.Parole forti che sintetizzano il dilemma esistenziale di molte donne del periodo, condannate a ruoli predeterminati di madri e mogli, incubatrici e merce di scambio per le famiglie. Eppure, questa è anche una storia di ribellione e audacia, il grido di una giovane che non ha intenzione di arrendersi dinanzi alla morte.