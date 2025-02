Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Como, le pagelle viola. Pongracic e De Gea si salvano in una gara da dimenticare

Firenze, 17 febbraio 2025 –, le. De Gea 6 - Rapido d'istinto su Diao, poi si deve arrendere a due conclusioni imparabili, soprattutto quella di Nico Paz. Reattivo a negare il gol del tre a zero alzando sulla traversa il tiro del solito Diao. Dodo 5 - Errore pericoloso in avvio che innesca Nico Paz, ma rimedia con le doti fisiche. Dovrebbe sorvegliare Diao che Fabregas tiene larghissimo a sinistra. Non è preciso come altre volte nel leggere le situazioni, come nel posizionamento nell’angolo da cui nasce lo 0-2.6 - Prestazione di personalità non solo dietro, ma anche quando sceglie di avanzare, nelle rare occasioni che gli capitano. Uno dei pochi a salvarsi, quando la barca’imbarca’ acqua. Bravo ad anticipare Diao davanti a De Gea, sventando una situazione difficile proprio in apertura.