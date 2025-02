Romadailynews.it - Finto carabiniere inganna una 90enne e scappa con gioielli

Un giovane truffatore ha preso di mira una donna anziana con un raggiro ormai tristemente noto. Spacciandosi per un, ha telefonato alla vittima, una, facendole credere che sua figlia fosse stata arrestata in seguito a un incidente stradale. Per evitare il carcere alla figlia, l’anziana sarebbe stata costretta a consegnare denaro ea un presunto “incaricato”.Il responsabile della truffa, un 27enne originario di Napoli, è stato arrestato grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri. I militari della stazione di Roma Piazza Bologna e del Nucleo operativo della Compagnia Roma Eur lo hanno individuato mentre usciva di corsa da un’abitazione con un atteggiamento sospetto. Fermato per un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di 800 euro in contanti e diversi oggetti in oro, per un valore complessivo di circa 20mila euro.