Finisce con l'auto nel fossato e resta bloccata per ore: il dramma in Italia, un destino terribile

in: una donna di 79 anni è stata trovata senza vita all’interno della propria auto. Stando alle prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della vettura e sarebbe in unche costeggia una strada a Maserà di Padova. Il cadavere della donna è stato recuperato nella mattinata di oggi, lunedì 17 febbraio, in via Bellini.Leggi anche: Auto sbanda e travolge una bimba di soli 10 anni: ilsotto gli occhi del papà e del fratellinoLa vittima si chiamava Lorenzina Vizù. Stando a quanto è stato emerso dalle indagini dai Carabinieri, intervenuti sul posto, la donna a bordo della vettura, una Honda Concerto, avrebbe sbagliato strada e imboccato un vicolo chiuso. Nel tentativo di uscire, in retromarcia, sarebbe finita nel. La donna, come riportato dal Corriere del Veneto, avrebbe tentato di aprire la portiera del veicolo, ma pare sia rimasta intrappolata all’interno della vettura e sarebbe morta assiderata durante la notte, in attesa di qualche passante che potesse aiutarla.