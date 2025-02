Lanazione.it - Figline, il veleno è nel recupero. Beffa atroce con l’Ostiamare

1 OSTIAMARE 21965: Pagnini, Ciraudo, Noferi, Cavaciocchi (58’ Rosini), Francalanci, Nobile, Zellini (43’ Simonti), Dama (75’ Milli), Ciravegna (87’ Rufini), Torrini, Mugelli (70’ Gozzerini). All.: Brachi. OSTIAMARE: Morlupo, Cabella, Pinna, Frosali, Camilli (95’ Checchi), Rasi, Proietti (86’ Marrali), Vagnoni (72’ Lazzeri), Persichini (60’ Kouko), Mbaye (82’ Sacko), Pontillo. All.: Minincleri. Arbitro: Passarotti di Mantova. Marcatori: 36’ Camilli, 45+1 rig. Mugelli, 94’ Marrali. Note: angoli: 4-1. Ammoniti: Frosali, Ciraudo, Vagnoni, Camilli, Mbaye, Sacko. Premiato Gioele Zellini per le 100 gare con il– Come nella gara di andata, nei minuti finalidi De Rossi supera nuovamente ildi misura. Un’altra giornata amara che lascia a mani vuote la squadra di Sarri.