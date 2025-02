Quotidiano.net - Festival baudiano? Il ritorno di Pippo. La nostalgia non è balorda

Leggi su Quotidiano.net

In questo caso – per citare il vincitore dell’ultimo Sanremo, Olly – laè mica tanto. Anzi. Ci pensa Carlo Conti a smuoverla, in sala stampa, con una mozione d’affetti perBaudo e per dare un perimetro al suo. Normalizzatore gli va bene, ma forse fino a un certo punto. E così rievoca Baudo. "Diciamo che il mio". Ora non è dato a sapersi se la Crusca abbia mai preso in considerazione la possibilità di fare entrare questo termine nel pantheon degli aggettivi. Sanremohost and artistic director Carlo Conti attends final press conference of the 75th edition of the Sanremo Italian Song, in Sanremo, Italy, 16 February 2025. The 75th Sanremo Italian Songstarted on 11 February and concluded 15 February 2025 evening.