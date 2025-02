Anteprima24.it - Festa Nazionale del Gatto, aderisce il Comune di Grottolella

Tempo di lettura: 2 minutiOggi in tutta Italia si celebra ladel, giornata istituta in Italia nel 1990 su proposta della giornalista Claudia Angeletti.Una giornata di sensibilizzazione pubblica sulla cura , protezione e adozione dei gatti, una occasione in più per amare , coccolare i nostri dolci felini e compagni di mille avventure e di vita.” ildiconvintamente alla giornata diribadendo l’impegno verso tutte le campagne sensibilizzazione per la piena ed effettiva tutela e rispetto dei nostri amici felini.Prosegue, senza soste, l’attenzione della amministrazione comunale nei casi di abbandono, di costituzione di colonie feline e di adozioni consapevoli e responsabili. Ringraziamo il nostro vigile, e le associazioni di volontariato per il lavoro che svolgono quotidianamente su questo versante in collaborazione con gli operatori della ASL di Avellino” – dichiara Marco Grossi Vice Sindaco deldi