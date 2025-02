Juventusnews24.com - Ferrara lancia la Juve dopo la vittoria del derby d’Italia: «Questa era la partita da non sbagliare e i bianconeri…»

di RedazionentusNews24Ciroha parlato così ai microfoni di DaznInter: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore bianconeroL’ex calciatore Ciroha parlatoil fischio finale diInter, match valido della 25esima giornata di Serie A, ai microfoni di Dazn analizzando laimportante dei bianconeri.PAROLE – «è importantissima sia per una questione di classifica, perché hai battuto il campionein carica e perché è lada none lanon l’ha sbagliata in termini di qualità di gioco. Non sembrava manco un-Inter nei contrasti, è stata corretta negli interventi».Leggi suntusnews24.com