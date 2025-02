Tpi.it - Fenomeno sharenting: come tutelare la privacy dei bambini nell’era digitale

Essere genitori all’epoca dei social può presentare parecchie insidie. Forse non ci pensiamo, distratti dalla gioia di condividere i momenti più belli che passiamo in compagnia dei nostri figli o nipotini, ma dovremmo sempre preoccuparci di proteggere laonline dei.Dobbiamo infatti tenere presente che i piccoli di oggi costituiscono la prima generazione a crescere con contenuti social, cosìi loro genitori rappresentano la prima generazione che può fare la differenza nell’allevare persone consapevoli dell’utilizzo delle tecnologie digitali. Per questo è importante essere consci dei rischi che derivano dal cosiddetto “”, ovvero la pubblicazione online di contenuti multimediali che ritraggono i propri figli,recente ma tutt’altro che di poco conto.Bisogna tenere a mente alcune indicazioni per mettersi al riparo da diversi pericoli legati alla condivisione di contenuti social sui figli,spiega per Unicef l’esperta Stacey Steinberg, professoressa di legge e direttrice del Center on Children and Families dell’Università della Florida.