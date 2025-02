Secoloditalia.it - Femministe in tilt su Sanremo: ha vinto il patriarcato, anzi no. Lo psicodramma è servito

Leggi su Secoloditalia.it

Benché sia ufficialmente conclusa non solo la kermesse ma anche la settimana di, il Festival continua a far discutere. Complice la puntata di ieri di Domenica in dedicata alla kermesse. L’ultimopolitico-ideologico, dopo quello suscitato dal successo della commovente canzone di Simone Cristicchi Quando sarai piccola, è legato al fatto che i vincitori siano stati tutti uomini e che uomini si rintraccino anche nella quarta e quinta posizione. “La lunga mano delsu”, hanno lamentato più o meno esplicitamente cantanti e alcune, considerando in particolare difficile da digerire che Giorgia sia arrivata solo sesta.Le recriminazioni di Elodie, Giorgia & coElodie s’è indignata e se l’è presa con i giornalisti che non hanno fatto vincere Giorgia; Gaia ha detto che non vedere Giorgia nella cinquina è una di quelle cose che «un po’ fanno star male» e a sua volta c’è rimasta male quando un giornalista le ha fatto notare che lei era arrivata ultima al televoto; la stessa Giorgia ha detto che «ci deve essere qualcosa di atavico, di inconscio, nella nostra mentalità per cui arriviamo a certe scelte, a votare in un modo o nell’altro.