Fedez torna live ad Assago: «Dal 2019 non faccio un concerto mio»

«Il ritorno a casa». Dopo il quarto posto al Festival di Sanremo con la sua Battito,è pronto a calcare nuovamente il palco. E i fan hanno la loro data da cerchiare sul calendario: il 19 settembre 2025 il rapper si esibirà all’Unipol Forum di, 10 anni dopo il suo primo. «È dal lontanoche nonun mio», ha postato su Instagram. «Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato dirci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo. Ho deciso dire così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. È arrivato il momento dire a casa. Forum. Dieci anni. Un palco al centro. Intanto sono in studio». I biglietti saranno disponibili dalle ore 14 del 18 febbraio.